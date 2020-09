Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini le prime foto social con Mia

Il 25 settembre è nata Mia, e Giorgia Palmas e Filippo Magnini non stanno più nella pelle dalla gioia. Sui social già compaiono le prime foto con la piccolina tra le braccia dei genitori commossi. L'ex nuotatore stringe al petto sua figlia e la guarda con adorazione, la ex velina posta uno scatto con la bimba mentre bacia il neopapà. Le dediche dolcissime per la nuova arrivata in famiglia conquistano i follower, che le danno il benvenuto con una pioggia di cuori social.