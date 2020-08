Coronavirus, Oms: "Non ha andamento stagionale, se non si fa pressione ritorna"

Secondo il responsabile delle emergenze dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Michael Ryan, il Covid-19 non sembra seguire gli schemi stagionali che mostrano alcuni virus, rendendone più difficile il controllo. A differenza di altri virus respiratori come l'influenza, che si diffondono principalmente in inverno, la pandemia di coronavirus sta accelerando in estate , nonostante le precedenti previsioni di alcuni scienziati e politici per cui sarebbe svanito con il caldo. "Questo virus non ha dimostrato alcun andamento stagionale in quanto tale, - ha detto Ryan in conferenza stampa, - ciò che ha chiaramente dimostrato è che se togli la pressione al virus, lui si riprende".

L'agenzia Onu continua a consigliare ai Paesi, anche quelli dove il Covid-19 sembra essere sotto controllo come in Europa, di mantenere misure per rallentarne la diffusione.

Inoltre, ha chiesto ai Paesi in cui la trasmissione rimane intensa, come il Brasile, di adottare misure in modo che le comunità abbiano il supporto necessario di cui hanno bisogno per attuare strategie come l'allontanamento sociale, l'uso di mascherine e l'autoisolamento in caso di sintomi.

Oms: "Italia e Spagna hanno agito e soppresso il virus" "Paesi come Francia, Germania, Corea del Sud, Spagna, Italia e Gran Bretagna hanno avuto grandi focolai di coronavirus ma hanno agito e sono stati in grado di sopprimerlo". A dirlo è il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Quei Paesi che ce l'hanno fatta stanno riaprendo settori della società con un approccio basato sul calcolo del rischio ma rimanendo vigili su potenziali focolai di Covid-19", aggiunge.