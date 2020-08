Coronavirus, da oggi mascherine obbligatorie all'aperto a Parigi

Da oggi, indossare una mascherina all'aperto è obbligatorio in alcune zone di Parigi , così come nei dipartimenti della capitale francese Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne e Val-d 'Oise. Il provvedimento, prevista per un periodo rinnovabile di un mese, dovrebbe consentire alle autorità sanitarie di fermare un rimbalzo del coronavirus che fa temere una seconda ondata di epidemia con effetti potenzialmente devastanti per l'economia.

Nuovo picco di contagi in Libia, scatta il lockdown Nel resto del mondo la situazione continua a preoccupare. Nuovo picco di casi giornalieri in la Libia, che registra nelle ultime 24 ore altri 309 nuovi contagi portando a 5.541 il totale. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie: i morti salgono a 120, i guariti a 710 e le persone attualmente positive a 4.711. Il governo di Tripoli ha disposto il lockdown totale per il weekend e quello parziale da oggi.

In India oltre mille decessi in un giorno L'India ha registrato un record di 1.007 decessi nelle ultime 24 ore, mentre le nuove infezioni sono aumentate di altri 62.064 casi. Il ministero della Salute afferma che lunedì le vittime totali hanno toccato quota 44.386. I casi positivi finora segnalati sono 2.215.074. Almeno 634.935 pazienti sono ancora in cura.

L'emergenza riavvicina Usa e Taiwan: visita ufficiale a Taipei La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha incontrato il segretario alla Salute Usa, Alex Azar, il più alto funzionario dell'amministrazione americana a recarsi nell'isola dal 1979, anno in cui Washington avviò i rapporti diplomatici con Pechino a danno di Taipei. "La risposta di Taiwan al Covid-19 ha stata tra quelle di maggior successo al mondo", ha detto Azar, la cui visita ha irritato la Cina. Tsai ha ringraziato gli Usa per il sostegno.