Ambra, Selen e Luciana Littizzetto scatenate a "Ciro, il Figlio di Target"

Era il 1998 e a "Ciro, il figlio di Target" il trio composto da Ambra, Luciana Littizzetto e Selen si lanciava in un divertente siparietto incentrato sulla soubrette. "Selen, ma è vero che ti suggeriscono le battute nell'auricolare?" domanda impertinente Luciana. "E allora? Cosa c'è di male, lo fanno tutti" è la pronta risposta che scatena la reazione indignata di Ambra: "Come lo fanno tutti! E' uno schifo, non se ne può più! Non c'è più religione!"

Luciana non demorde: "Ma chi te le suggerisce a te le battute? Umberto Eco?". Il pubblico ride ma Selen non perde la sua flemma. "No, il ministro Burlando".