Zingaretti: "Provocare crisi di governo è un grave errore politico"

Per il segretario del Pd Nicola Zingaretti "mandare a casa il governo o provocare una crisi è un grave errore politico". "Il Pd continua a chiedere un rilancio di governo ma una cosa è chiedere di rafforzarlo un'altra è farlo cadere - ha spiegato -. Se Iv ritira i suoi ministri si entra in un tunnel di cui nessuno conosce l'uscita. Se il vaso si rompe i cocci non si rimettono insieme".