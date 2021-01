Governo, Zingaretti: "Provocare una crisi è un errore politico" | Palazzo Chigi: "Se Renzi ritira i ministri, fuori dal prossimo esecutivo"

Ansa

Tra Renzi che continua a minacciare di ritirare i suoi ministri, Di Maio secondo il quale una crisi di governo in questo momento "è inspiegabile" e Zingaretti che continua a "lavorare perché non si arrivi a una crisi", il Consiglio dei ministri convocato per questa sera alle 21.30 per discutere del Recovery Plan si annuncia come una resa dei conti all'interno della maggioranza. Ma Crimi avverte: se IV esce, non sarà in un nuovo governo.