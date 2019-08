Salvini: "Stasera potrei mandare a cag... Di Battista"

"Non me ne frega nulla dei brindisi che fa in spiaggia il ministro Salvini - ha attaccato ancora Di Battista sui social -. Mi indigna il fatto che a causa della Lega Nord molte cooperative (anche Coop rosse legate al Pd) sono pronte a brindare per gli appalti che arriveranno sulle grandi opere inutili".



Nelle querelle è intervenuto anche Vittorio Di Battista, il padre dell'ex deputato M5s, che, sempre su Facebook, ha scritto: "Aiutatemi. Sono preoccupatissimo, il Cassoeula, più grasso e sudaticcio del solito, stasera 'manda a quel paese' Di Battista. Eilà, Dudù, con chi ce l'hai? A me lasciami fuori, Siri non lo conosco, Rixi non so chi sia, i rubli non li ho mai visti e quando voglio scrivere 'lega' mi esce sempre la 'esse', quella di sega...".



Questione più importante per il ministro dell'Interno riguarda invece il decreto Sicurezza bis che domani sarà sottoposto al voto del Senato. "Ci sono i numeri per la fiducia? - si è chiesto il vicepremier -. Non lo so: non mi sono ancora informato ma lo farò nel pomeriggio". Quando un giornalista gli ha poi fatto notare che non appariva come un ministro che si stava preparando a una crisi di governo, Salvini ha commentato: "Guardate che bella giornata, ma è ancora presto".