Salvini alla consolle al Papeete di Milano Marittima

Sempre più lontano dal Viminale, Matteo Salvini è tornato in consolle al Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista sabato si è immerso tra la folla in spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle. Il ministro è a Milano Marittima con famiglia e parlamentari leghisti e non si è negato - cocktail in mano - a foto e selfie. Quindi il salto alla consolle dove ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l'inno di Mameli, cantato dai giovani che ballavano in costume. In serata la presenza alla festa della Lega a Cervia.

In molti però - a partire dal "Corriere della Sera" - auspicano di vedere al più presto il ministro al Viminale