Quirinale, Mattarella premia 33 cittadini per atti di eroismo quotidiano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 33 onorificenze al merito della Repubblica Italiana a cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori e nella promozione della cultura e della legalità.