Manovra, Tajani: "Deve essere completamente stravolta"

"La manovra deve essere stravolta completamente". Lo ha detto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sottolineando che "in Europa sotto tutti preoccupati e l'Italia è isolata, anche da quei Paesi, come Austria e Ungheria, che dovevano essere amici di questo governo". Tajani ha poi aggiunto che questa Manovra "non crea occupazione" e che "ai ragazzi non dobbiamo fare l'elemosina ma dare lavoro".