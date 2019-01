Di Maio: mercoledì spieghiamo reddito alla stampa, non avranno scuse

"Mercoledì ci sarà un evento per presentare il reddito di cittadinanza ai direttori di giornali, che sicuramente non l'avranno letto. Così non avranno scuse. Noi faremo un piano di assunzioni a 10.000 persone, non si faceva da 30 anni". Lo afferma Luigi Di Maio durante l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5s, nella quale ha partecipato anche Alessandro Di Battista. "Dal 1 febbraio pubblicheremo un sito per le istruzioni", aggiunge.