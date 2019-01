Cesare Battisti, Bonafede: "Video? Era solo un tributo alla polizia"

"Il video aveva il fine di dare un tributo alla polizia. Chi mi conosce sa che il mio è un lavoro che non ha un approccio a spettacolarizzare. Rispetto le critiche ma il video non aveva questo scopo". Lo afferma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, riferendosi alle polemiche sul filmato sull'arresto di Cesare Battisti pubblicato su Facebook. "Effettivamente la musica non è piaciuta neanche a me", aggiunge.