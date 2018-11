Berlusconi: "Guiderò la campagna elettorale del Centrodestra"

"Per quanto mi riguarda, alle elezioni ci sarò comunque. Anche se la Corte di Strasburgo non desse il suo verdetto in tempo utile, sarò in campo a guidare la campagna elettorale". Lo dice, in una intervista al Corriere della Sera, Silvio Berlusconi. "Penso che la legislatura arriverà alla naturale conclusione", ha aggiunto. "Forza Italia resta l'elemento trainante del Centrodestra, il vento è tornato a spirare nella nostra direzione".

Possiamo vincere, non esiste un mio erede - "Il centro-destra con una forte componente liberale, moderata, ancorata al Ppe, è in grado di esprimere idee e persone giuste per vincere, ma soprattutto per governare bene le città e la nazione. In questo centro-destra, Forza Italia ha una funzione trainante, è il primo partito della coalizione per voti e per numero di eletti alle ultime amministrative". Silvio Berlusconi è ottimista sull'esito delle prossime elezioni: ""Il vento è tornato a spirare nella nostra direzione". Ma se pensa a un suo erede la risposta è secca: "I delfini esistevano nelle monarchie, e non sempre riuscivano a salire sul trono".



Il programma del Centrodestra - "Abbiamo preparato un bellissimo albero della libertà, rappresentazione grafica di un programma che sarà rivoluzionario: le radici sono i nostri valori cristiani e i nostri principi liberali, i rami rappresentano i diversi problemi del Paese e i frutti sono le nostre proposte per superarli e far ripartire l'Italia". Silvio Berlusconi anticipa due punti del programma: "La flat tax, l'imposta piatta uguale per tutti, famiglie e imprese, al livello più basso possibile con una quota esente per i primi 12.000 euro, in modo da assicurare la progressività. E poi il reddito di dignità: di fronte alle cifre drammatiche sulla povertà in Italia serve assicurare un reddito minimo, appunto dignitoso, nel quadro di una riforma complessiva del welfare".