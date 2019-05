"La sera ho paura di uscire per colpa della delinquenza, questo blocco navale si farà?". E' la domanda posta da un cittadino a Giorgia Meloni, durante l'ultima puntata di "Stasera Italia", che risponde: "E' proprio questa la soluzione all'immigrazione". Secondo la leader di Fratelli d'Italia: "Non basta chiudere i porti, ma impedire ai barconi di partire".



"Questo è quello che porto avanti. Può sembrare una proposta di destra - spiega la Meloni - ma ricordo che l'ultimo blocco navale è stato attuato dal governo Prodi". "L'esempio più vicino che abbiamo in Europa è quello con la Turchia - continua la leader di Fratelli d'Italia - attuato mediante una trattativa per fermare la rotta degli immigrati che arrivano da est e che sono fastidiosi per la Merkel".