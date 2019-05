Giorgia Meloni a "Pomeriggio Cinque": “Liberiamo Salvini dai Cinque Stelle”

Per la leader di Fratelli d’Italia le elezioni europee del prossimo 26 maggio saranno fondamentali. “Bisogna liberare Salvini dai Cinque Stelle”, dichiara Giorgia Meloni, ospite in studio a "Pomeriggio Cinque".



“Un’altra maggioranza è possibile”, secondo la deputata, ma passa per un buon risultato del suo partito al voto di fine mese. Quella per FdI è “una scelta per stare nell’Ue a testa alta”, sottolinea Meloni, che continua: “Tra stare in ginocchio e uscire dall’Europa c’è una gamma di possibilità. L’Italia è il Paese che dà più soldi in base alla sua ricchezza, vogliamo rispetto dei nostri confini, dei nostri diritti, dei nostri marchi e - conclude - delle nostre aziende”.