Migranti, Meloni: "Serve un fondo europeo per i rimpatri"

Sull'immigrazione l'Europa "può e deve fare di più". Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sottolineando la necessità di un "fondo europeo per i rimpatri perché con i ritmi che sta seguendo l'Italia ci vorranno 450 anni per rimpatriare i 600mila clandestini che abbiamo". Le proposte "sono due: l'Europa non dia soldi a Stati che non si impegnano a riprendere i propri clandestini e stanzi risorse per aiutare l'Italia".