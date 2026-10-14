© Instagram | Shakira ringrazia il suo ex
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Durante l'ultimo concerto a Madrid, la popstar ha dedicato parole affettuose all'ex fidanzato, che l'ha aiutata a realizzare il progetto Macondo Park
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"Un tempo era il mio compagno, oggi è il mio migliore amico". Con queste parole, Shakira ha sorpreso il pubblico di Madrid dedicando un ringraziamento speciale al suo ex fidanzato Antonio de la Rúa, figlio dell'ex presidente argentino Fernando de la Rúa, con cui ha condiviso oltre dieci anni di relazione.
"Oggi voglio ringraziare una persona che mi è stata vicina e mi ha aiutata enormemente durante tutto questo tour", ha esordito Shakira davanti al pubblico del Macondo Park, il grande spazio temporaneo realizzato a Madrid per ospitare i suoi concerti, insieme a mostre, incontri e altre iniziative dedicate alla cultura latinoamericana. La popstar ha poi spiegato che Antonio ha contribuito personalmente alla creazione del progetto, occupandosi di numerosi dettagli organizzativi.
"Perché nella vita tutto si trasforma, come dice Drexler. Voglio ringraziare quest'uomo che un tempo era il mio compagno e oggi è un grande amico, un amico dell'anima: Antonio de la Rúa", ha dichiarato. Un riconoscimento pubblico che arriva al termine di ben tredici concerti a Madrid, ultima tappa europea del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
I due si erano conosciuti nel 2000 a Buenos Aires, quando Shakira stava iniziando a conquistare il pubblico internazionale e Antonio era conosciuto soprattutto come figlio dell'allora presidente argentino. La relazione era diventata presto anche un sodalizio professionale: de la Rúa aveva assunto un ruolo importante nella gestione della carriera della cantante, accompagnandola negli anni della sua affermazione mondiale, dal successo di Laundry Service alla conquista del mercato anglosassone.
Al loro amore Shakira aveva dedicato anche la canzone "Día de enero", pubblicata nel 2006. La storia si era conclusa nell'agosto 2010, con una separazione annunciata ufficialmente nel gennaio successivo. Nonostante l'intenzione iniziale di continuare a collaborare, la rottura era sfociata in una battaglia legale: Antonio aveva avanzato richieste economiche milionarie, sostenendo di aver contribuito al successo commerciale dell'artista, ma le sue rivendicazioni non ebbero esito positivo.
Avvocato e imprenditore 53enne, Antonio è il figlio di Fernando de la Rúa, ex presidente dell'Argentina ed esponente dell'Unione Civica Radicale. Dopo aver affiancato il padre nella sua carriera politica, ha intrapreso la strada degli affari, investendo soprattutto nel settore immobiliare e alberghiero. Archiviata la storia con Shakira, ha ritrovato l'amore accanto alla modella colombiana Daniela Ramos, dalla quale ha avuto due figli: Zulú, 13 anni, e Mael, 10. Anche questa relazione, però, è giunta al capolinea nel 2018.
Dopo anni di distanza, i rapporti con Shakira sembrano essere tornati sereni. Già nel marzo 2025 Antonio era stato avvistato tra il pubblico di un concerto di Shakira a Buenos Aires, accompagnato dalla figlia Zulú. Successivamente erano circolate fotografie che li ritraevano insieme, anche in compagnia dei figli della cantante, Milan e Sasha, avuti dall'ex calciatore Gerard Piqué.
© Ansa
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