Avvocato e imprenditore 53enne, Antonio è il figlio di Fernando de la Rúa, ex presidente dell'Argentina ed esponente dell'Unione Civica Radicale. Dopo aver affiancato il padre nella sua carriera politica, ha intrapreso la strada degli affari, investendo soprattutto nel settore immobiliare e alberghiero. Archiviata la storia con Shakira, ha ritrovato l'amore accanto alla modella colombiana Daniela Ramos, dalla quale ha avuto due figli: Zulú, 13 anni, e Mael, 10. Anche questa relazione, però, è giunta al capolinea nel 2018.