Shakira, nuova battaglia con Piqué sui figli: "Venga lui a Miami"

Shakira inaugura la sua residency di concerti a Madrid
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Shakira e Piqué © Instagram
Shakira e Gerard Piqué sono tornati a confrontarsi davanti alla giustizia spagnola per definire le modalità con cui il calciatore potrà vedere i due figli, Milan e Sasha. La cantante colombiana e l'ex calciatore del Barcellona si sono presentati martedì alla Città della Giustizia di Barcellona per la revisione dell'accordo raggiunto dopo la separazione del 2022. I due ragazzi, che hanno oggi 13 e 11 anni, vivono a Miami con la madre dall'aprile 2023.
In una nota diffusa alla stampa, Shakira chiarisce che la sua richiesta non è quella di diminuire il tempo che i figli trascorrono con il padre. La cantante vuole invece che gli spostamenti tra Miami e Barcellona, dove vive Piqué, non ricadano esclusivamente sui due ragazzi. La proposta è quindi quella di dividere tra i genitori l'impegno legato ai viaggi. Per i periodi di vacanza più brevi, in particolare, Shakira chiede che sia Piqué a raggiungere Miami, evitando ai figli trasferte transatlantiche di pochi giorni e il conseguente effetto del cambio di fuso orario.
Secondo la cantante, ridurre i viaggi di breve durata permetterebbe a Milan e Sasha di conservare più a lungo le proprie abitudini legate alla scuola, alla vita sociale e alla famiglia. Shakira ritiene che questa soluzione possa tutelare il loro "benessere emotivo, fisico e accademico". La cantante, inoltre, ribadisce la richiesta di proteggere la privacy dei due minori.
Shakira è arrivata a Barcellona approfittando di alcuni giorni liberi dai suoi concerti a Madrid. La cantante è tornata nella capitale spagnola il 14 settembre e ha tenuto spettacoli per quattro fine settimana consecutivi al Makondo Park, il parco tematico realizzato a Villaverde Alto per il pubblico dei suoi concerti.
Anche Piqué è arrivato all'appuntamento giudiziario dopo che, secondo quanto riferito a La Vanguardia dal suo avvocato Ramón Tamborero, le due parti avevano continuato a trattare fino all'ultimo momento. Nel tentativo di evitare l'udienza erano intervenute anche la giudice e la procura.
Shakira e Piqué si erano conosciuti poco prima dei Mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica, vinti dalla Spagna. La cantante era stata scelta per esibirsi con "Waka Waka" durante la cerimonia di chiusura, mentre Piqué faceva parte della nazionale spagnola.
Il calciatore aveva raccontato nel 2020 di aver dato per scontato che i due si sarebbero rivisti nella finale del torneo. La relazione venne poi resa pubblica dalla cantante, che sui social presentò Piqué come "il mio sole". Nel gennaio 2013 nacque il primo figlio, Milan, mentre Sasha arrivò nel gennaio 2015. Entrambi sono nati a Barcellona.
Nel 2017 Shakira aveva raccontato alla versione italiana di Vanity Fair di aver valutato l'ipotesi di interrompere la carriera per concentrarsi sulla maternità. La cantante aveva spiegato di aver attraversato un periodo di paura e confusione, arrivando a prendere in considerazione il ritiro dalle scene. Secondo il suo racconto, fu proprio Piqué a convincerla a non abbandonare la musica. L'ex calciatore le avrebbe detto che avrebbe dovuto smettere soltanto quando non avesse più nulla da dire, invitandola invece a tornare sul palco.
Dopo oltre 12 anni insieme e due figli, la coppia annunciò la separazione nel giugno 2022. I due non si erano mai sposati e chiesero pubblicamente di rispettare la privacy dei bambini, indicati come la loro priorità. La rottura aprì però una trattativa sulla custodia. Shakira voleva trasferirsi a Miami per concentrarsi sulla musica, mentre Piqué intendeva rimanere a Barcellona. Nel novembre dello stesso anno i due raggiunsero un'intesa: i figli sarebbero rimasti con la madre e Piqué avrebbe potuto raggiungerli per trascorrere del tempo con loro, mentre le spese sarebbero state sostenute da entrambi.
All'epoca Shakira aveva spiegato a Elle quanto fosse difficile proteggere i figli dalle conseguenze di una separazione così esposta mediaticamente. Aveva raccontato che i ragazzi potevano sentire commenti dagli amici a scuola o imbattersi in notizie spiacevoli online. Nei mesi successivi la cantante pubblicò alcuni dei suoi maggiori successi, tra cui "Te felicito", "Monotonía" e "Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66", nei quali affrontava anche la fine della relazione e faceva riferimento alla presenza di altre persone nella rottura.
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Nell'aprile 2023 Shakira lasciò definitivamente Barcellona insieme a Milan e Sasha per trasferirsi a Miami. La cantante spiegò di aver scelto quella città per offrire ai figli un nuovo ambiente, circondati da famiglia, amici e dal mare, dopo aver vissuto per anni nella capitale catalana.
"Abbiamo iniziato un nuovo capitolo", era il senso del messaggio con cui aveva accompagnato il trasferimento, ringraziando le persone incontrate durante gli anni trascorsi a Barcellona. Dopo un periodo nel quale sembrava che i rapporti tra gli ex compagni fossero diventati più tranquilli, il nuovo procedimento giudiziario riporta ora al centro le modalità con cui Piqué potrà incontrare i figli.