Shakira, nuova battaglia con Piqué sui figli: "Venga lui a Miami"

Shakira e Gerard Piqué sono tornati a confrontarsi davanti alla giustizia spagnola per definire le modalità con cui il calciatore potrà vedere i due figli, Milan e Sasha. La cantante colombiana e l'ex calciatore del Barcellona si sono presentati martedì alla Città della Giustizia di Barcellona per la revisione dell'accordo raggiunto dopo la separazione del 2022. I due ragazzi, che hanno oggi 13 e 11 anni, vivono a Miami con la madre dall'aprile 2023.