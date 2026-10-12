Shakira e Serge Ibaka, cresce il gossip sulla possibile coppia

A rilanciare la notizia è la stampa spagnola, secondo il quale Serge Ibaka avrebbe seguito dal vivo diversi concerti di Shakira durante la sua residency nella capitale spagnola. Tra le presenze segnalate ci sarebbe anche quella del 25 settembre, un dettaglio che ha contribuito ad alimentare le speculazioni sulla loro frequentazione. Sempre stando alle ricostruzioni giornalistiche, alcune persone vicine alla popstar avrebbero descritto Shakira come particolarmente entusiasta del legame con l'ex cestista.