Shakira e Serge Ibaka, cresce il gossip sulla possibile coppia

Nuovi rumors accendono il mondo del gossip internazionale sulla coppia formata da
Shakira
e
Serge Ibaka
. La cantante colombiana e l'ex stella della NBA sarebbero infatti al centro di alcune indiscrezioni che ipotizzano una vicinanza speciale tra i due. A far parlare sono soprattutto alcune apparizioni di Ibaka durante gli appuntamenti musicali dell’artista a Madrid e alcuni dettagli relativi ai loro presunti spostamenti insieme. Al momento non esistono conferme pubbliche di una relazione sentimentale.
Gli avvistamenti ai concerti di Madrid -
A rilanciare la notizia è la stampa spagnola, secondo il quale Serge Ibaka avrebbe seguito dal vivo diversi concerti di Shakira durante la sua residency nella capitale spagnola. Tra le presenze segnalate ci sarebbe anche quella del 25 settembre, un dettaglio che ha contribuito ad alimentare le speculazioni sulla loro frequentazione. Sempre stando alle ricostruzioni giornalistiche, alcune persone vicine alla popstar avrebbero descritto Shakira come particolarmente entusiasta del legame con l'ex cestista.
Il presunto viaggio in jet privato da Madrid a Parigi -
Shakira e Ibaka avrebbero viaggiato insieme a bordo di un jet privato da Madrid a Parigi in occasione della Fashion Week, circostanza che ha attirato l'attenzione degli appassionati di cronaca rosa. Anche in questo caso, non sono arrivate comunicazioni ufficiali che chiariscano i motivi del presunto viaggio o confermino che i due fossero insieme. Né Shakira né Serge Ibaka hanno commentato pubblicamente le voci che li riguardano.