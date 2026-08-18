Shakira in Colombia dopo il terremoto: le foto

Shakira è tornata in Colombia dopo il violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il Paese la scorsa settimana, raggiungendo a sorpresa Quibdó, nel Chocó, una delle zone maggiormente danneggiate. Accompagnata dal filantropo Howard Buffett, ha incontrato le comunità locali e visitato alcune delle scuole colpite dal sisma. Sono oltre 265 gli istituti che hanno riportato danni e, attraverso la Fundación Pies Descalzos, Shakira si è impegnata a contribuire alla ricostruzione di almeno dieci scuole.