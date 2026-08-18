Shakira in Colombia dopo il terremoto: le foto

© Afp
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Shakira è tornata in Colombia dopo il violento terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito il Paese la scorsa settimana, raggiungendo a sorpresa Quibdó, nel Chocó, una delle zone maggiormente danneggiate. Accompagnata dal filantropo Howard Buffett, ha incontrato le comunità locali e visitato alcune delle scuole colpite dal sisma. Sono oltre 265 gli istituti che hanno riportato danni e, attraverso la Fundación Pies Descalzos, Shakira si è impegnata a contribuire alla ricostruzione di almeno dieci scuole.
La cantante ha sottolineato l'importanza di permettere ai bambini di tornare rapidamente in classe, mentre la Fondazione Howard G. Buffett collaborerà all'iniziativa. Sono stati inoltre annunciati nuovi aiuti economici: 500mila dollari ciascuno da Fifa Global Citizen Education Fund e Live Nation e altri 250mila dalla Caf Development Bank. Per Shakira, il ritorno in Colombia rappresenta così un modo concreto per sostenere le comunità colpite e restituire ai bambini la possibilità di tornare a scuola e guardare al futuro.