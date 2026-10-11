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Pico Cibelli e la dichiarazione d'amore ad Ambra Angiolini: "Brilla e porta tutta la tua luce"

Il produttore discografico dedica romantiche parole di incoraggiamento alla compagna, impegnata tra il ritorno ad "Amici 26" e il teatro

11 Ott 2026 - 15:13
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© Instagram @ambraofficia e @picocibelli
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"In bocca al lupo per oggi, amore mio". Con queste parole Pico Cibelli ha iniziato la romantica dichiarazione d'amore dedicata alla compagna Ambra Angiolini, che domenica 11 ottobre debutta come responsabile artistica nella nuova edizione di "Amici", in onda dalle 14 su Canale 5. Il presidente e amministratore delegato di Warner Music Italia ha pubblicato su Instagram un selfie insieme all'attrice 49enne, accompagnato da un lungo messaggio di incoraggiamento. Un augurio speciale, che si conclude con due parole inequivocabili: "Ti amo". 

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La dichiarazione d'amore di Pico Cibelli

 "Porta con te la tua arte, la tua visione, la tua emotività e tutta la tua passione", scrive il produttore discografico 49enne nel post pubblicato da Ascoli Piceno. E prosegue: "L'amore e la cura che metti in quello che fai sono qualcosa di inimitabile. Sei un esempio di dedizione, sensibilità e bellezza". Infine, l'invito alla compagna: "Brilla, sii te stessa e porta tutta la tua luce".

Nello scatto scelto per la dedica, Ambra indossa un paio di occhiali da sole e appoggia la testa sulla spalla del compagno, mentre lui sorride all'obiettivo. Una fotografia che accompagna delle parole di grande ammirazione, non soltanto per la donna che ha accanto, ma anche per il suo percorso artistico e professionale.

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Ambra Angiolini debutta ad "Amici 26"

 La dichiarazione arriva proprio nel giorno di un importante appuntamento per Angiolini. La showgirl entra nel cast di "Amici 26" come responsabile artistica del ballo, affiancando Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. La nuova edizione del talent prende il via con una commissione rinnovata che, per il canto, comprende Amadeus, Rudy Zerbi e Samurai Jay. Sui social ufficiali del programma è già comparso un video in cui Ambra riflette sul rapporto tra talento, passione e sacrificio.

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Per l'attrice e ballerina si tratta però di un ritorno nel talent, dopo l'esperienza come giudice del serale nel 2017. Ma gli impegni non finiscono qui: Angiolini è protagonista e regista dello spettacolo "La misteriosa scomparsa di W", tratto dal testo del noto scrittore Stefano Benni.

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La storia d'amore nata da un commento sui social

 La relazione tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli affonda le radici in una conoscenza di lunga data. Come aveva raccontato l'attrice in un'intervista lo scorso giugno, i due si erano già incrociati anni prima, quando il produttore discografico lavorava con Francesco Renga, ex compagno di Ambra e padre dei loro due figli, Jolanda, 22 anni, e Leonardo, 20. A far scoccare la scintilla tra i due, però, sono stati i social. Come raccontato da Ambra in un'intervista, tutto è cominciato con una sua riflessione durante un podcast: "Mi sarebbe piaciuto innamorarmi di qualcuno per come sta al mondo", aveva detto.

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L'attrice ha poi condiviso la frase su Instagram, attirando l'attenzione di Cibelli, che ha commentato: "Difficile. Ma incredibilmente giusto". Da quello scambio è nato il loro riavvicinamento. "Abbiamo tolto difficile al commento lasciando incredibilmente giusto", ha poi raccontato Angiolini, ricordando l'inizio della loro storia d'amore.

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Nella stessa intervista, l'attrice e ballerina aveva spiegato di aver riscoperto con Pico il piacere della quotidianità, qualcosa che dopo la relazione con Renga non aveva più condiviso con nessuno. E a chi le chiedeva come avesse capito che si trattava di un amore diverso, aveva risposto con la consueta ironia: "Mi ha vista struccata dal primo giorno".

Le foto di coppia di Ambra Angiolini e Pico Cibelli

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© Instagram | Ambra Angiolini e Pico Cibelli
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