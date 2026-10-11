La relazione tra Ambra Angiolini e Pico Cibelli affonda le radici in una conoscenza di lunga data. Come aveva raccontato l'attrice in un'intervista lo scorso giugno, i due si erano già incrociati anni prima, quando il produttore discografico lavorava con Francesco Renga, ex compagno di Ambra e padre dei loro due figli, Jolanda, 22 anni, e Leonardo, 20. A far scoccare la scintilla tra i due, però, sono stati i social. Come raccontato da Ambra in un'intervista, tutto è cominciato con una sua riflessione durante un podcast: "Mi sarebbe piaciuto innamorarmi di qualcuno per come sta al mondo", aveva detto.