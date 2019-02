Padova, l'ospedale dice no allo stage di trucco di Chiara Ferragni: "E' inopportuno"

L'intervento della Ferragni era stato inteso come un momento di svago in una situazione difficile per i piccoli pazienti del reparto. In passato infatti sono venuti in visita anche personaggi del mondo dello sport e stabilmente un'associazione di clown si occupa di situazioni ricreative. Ma, secondo quanto riporta il "Mattino di Padova", per la Ferragni è arrivato lo stop della direzione. A non convincere è stata la natura dell'incontro ma a far propendere per l'annullamento c'è stato anche il timore di un eccessivo clamore.



L'influencer ha già tenuto in passato incontri di questo tipo, dove spiega come riuscire ad affermarsi in Rete e sui social: a Milano qualche settimana fa sono andati esauriti tutti i 500 biglietti (da 650 euro l'uno), con migliaia di persone che hanno fatto la fila per tentare di accaparrarseli.