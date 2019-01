Chiara Ferragni a Parigi, serata smutandata

Elegante, aggressiva, moderna, esagerata, classica in lungo, in corto, in abito da sera, in outfit da cocktail. Chiara Ferragni a Parigi per la settimana della moda le prova tutte. Ma sui social lo scatto con l'abito aperto sui lati con i laccetti che lasciano immaginare l'assenza di biancheria intima è da urlo. La blogger posa soddisfatta mostrando tanta pelle nuda e infiamma i follower.