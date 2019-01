Chiara Ferragni e Asia Argento insieme, guarda che accavallamento sexy

Una è in total black e rock, l'altra è bionda e scintillante, ma entrambe sfoggiano uno stacco di coscia che non passa inosservato. Chiara Ferragni e Asia Argento sorridono ai flash e provocano con la loro mise sexy. Asia accavalla le gambe mostrando i tatuaggi, Chiara sfoggia il collant abbinato ai sandali, ma entrambe stanno attente a non mostrare gli slip...

La strana coppia, la bionda e la mora, le due regine del gossip 2018 (l'una per le nozze sfarzose con Fedez, l'altra per il flirt tanto chiacchierato con Fabrizio Corona), si ritrovano in prima fila alla sfilata milanese di Aniye-By e conquistano i flash. “Mamma guarda come mi diverto” punzecchia sui social la Argento, aggiungendo: “La vita ti flasha quotidianamente, così cerco di non pensare”. Chiara invece cinguetta di amare il “leo...pard” mostrando il suo look animalier.