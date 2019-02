Chiara Ferragni senza Fedez si rilassa nella spa

Finalmente un pomeriggio alla spa per rilassarsi. Chiara Ferragni ha da poco concluso il tanto atteso master che consentiva alle Ferragni-girls di imparare a truccarsi come la blogger e pochi giorni dopo ha vinto la battaglia in tribunale per registrare il suo marchio a forma di occhio. Ora relax e maschere in una spa milanese prima di tornare a casa di corsa da Leone e Fedez.