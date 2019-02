Chiara Ferragni fa le prove per San Valentino

San Valentino si avvicina e Chiara Ferragni non si fa certo cogliere impreparata. Indossa biancheria intima in pizzo rosso e posa sensuale girando anche un video nella invidiata cabina armadio. Annuncia di essere pronta per il giorno degli innamorati e dai suoi post sprizza amore. Fedez cosa le regalerà?

Shooting, giochi con Leo e poi finalmente la cena fuori casa con gli amici. La giornata della Ferragni si conclude a tavola in un locale milanese, ma prima si era occupata di un look importante, quello che userà per stupire il marito, impegnato nella promozione dell'album. Reggiseno a balconcino in pizzo rosso e slip abbinati saranno perfetti per il 14 febbraio. Chiara prova e riprova davanti al cellulare postando scatti e video che stuzzicano la fantasia dei follower.