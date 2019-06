Marco Verratti fa gol con Jessica a Ibiza

Vacanze all'insegna della passione per Marco Verratti . Il centrocampista del PSG è stato paparazzato dal settimanale "Chi" a Ibiza con Jessica Aidi , la sua nuova ed esplosiva fiamma. I due si godono il sole in spiaggia e la movida notturna tra coccole e baci bollenti.

Si sono conosciuti sei mesi fa nel ristorante in cui lei lavorava, e tra loro il feeling è alle stelle. Per lei Verratti ha lasciato Laura Zazzara, sua compagna da 10 anni e madre dei suoi figli Tommaso e Andrea. Insieme alle Baleari, dove il calciatore era solito passare l'estate con la famiglia, la coppia si lascia andare alle effusioni. Lei, che ha posato per "Sport Illustrated", mostra un fisico mozzafiato, messo in risalto da un micro bikini arancione. E Marco non riesce a resisterle...