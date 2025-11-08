la settimana delle stelle

Dalla fine del matrimonio di Francesca Rocco e Giovanni Masiero all'annuncio delle nozze di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux
Manuela Arcuri, dopo le voci di separazione, parla sui social del suo "periodo difficile" e Maria Elena Boschi definisce un "dispiacere profondo" la fine della relazione con Giulio Berruti. Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno rivelato di essersi lasciati dopo 14 anni ma giurano di essere in ottimi rapporti, e anche Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembrano aver trovato un accordo dopo l'inevitabile turbolenza dei primi tempi. Elisabetta Canalis, che negli ultimi mesi ha chiuso una storia e ne ha aperta un'altra, ha commentato: "L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare". Sarà questo il segreto anche di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, che hanno annunciato le nozze imminenti?
LUNEDI' 3 NOVEMBRE
Manuela Arcuri torna sui social dopo le voci di separazione: "Periodo difficile"
Charles Leclerc si sposa: il pilota annuncia il matrimonio con Alexandra Saint Mleux
MARTEDI' 4 NOVEMBRE
Maria Elena Boschi sulla fine della storia con Giulio Berruti: "Dispiacere profondo"
Francesca Rocco e Giovanni Masiero annunciano la fine del matrimonio: "L'amore si è spento"
MERCOLEDI' 5 NOVEMBRE
Roberta Morise mamma bis, nato il secondo figlio da chef Bartolini
Elisabetta Canalis: "L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare"
GIOVEDI' 6 NOVEMBRE
Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, svelati i dettagli dell'accordo di separazione
Georgina Rodriguez mamma orgogliosa e tifosa scatenata del figlio di Cristiano Ronaldo
VENERDI' 7 NOVEMBRE
Oriana Sabatini incinta: "Ho avuto un aborto spontaneo. Basta parlare dei tradimenti di Dybala"
Francesco Totti e Chanel sempre più lontani a causa di Noemi Bocchi?