la settimana delle stelle

Manuela Arcuri, dopo le voci di separazione, parla sui social del suo "periodo difficile" e Maria Elena Boschi definisce un "dispiacere profondo" la fine della relazione con Giulio Berruti. Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno rivelato di essersi lasciati dopo 14 anni ma giurano di essere in ottimi rapporti, e anche Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sembrano aver trovato un accordo dopo l'inevitabile turbolenza dei primi tempi. Elisabetta Canalis, che negli ultimi mesi ha chiuso una storia e ne ha aperta un'altra, ha commentato: "L’amore vero è quello che non ti chiede di cambiare". Sarà questo il segreto anche di Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux, che hanno annunciato le nozze imminenti?