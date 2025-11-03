Manuela Arcuri torna sui social dopo le voci di separazione: "Periodo difficile"

Il settimanale Oggi è stato il primo a parlare della rottura tra Manuela Arcuri e suo marito. La causa della separazione (si parla già di carte bollate) potrebbe essere un tradimento da parte di lui, visto che l'attrice ha scritto su Instagram: "E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti". Tra i suoi post si legge anche: "Purtroppo questo giorno prima o poi arriva… Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato quel giorno, ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito. Oggi però sono pronta ad affrontare tutto". E poi ancora: "Chi ti ama veramente: non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta. Ma eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare". Parole che lasciano poco spazio a dubbi.