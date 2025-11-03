Manuela Arcuri torna sui social dopo le voci di separazione: "Periodo difficile"

Manuela Arcuri si è separata dal marito e in un post parla di tradimento
In un video l'attrice ringrazia i follower per il supporto dimostrato in questo periodo e mostra Balù, il cucciolo di barboncino che ha appena adottato
Negli scorsi giorni sulle pagine di gossip si è parlato della fine del matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. Voci alimentate anche da alcuni post dell'attrice che, sebbene non ne parlino apertamente, alludono ad amori finiti e tradimenti. Anche le sue ultime storie social suonano come una conferma della separazione in corso: "Sapete che non è un periodo facile, ma passerà. Certo che passerà perché io sono una donna forte anche grazie a voi. E ci sono anche delle cose belle nella mia vita", dice rivolgendosi ai follower prima di presentare loro il suo nuovo amico Balù.
Manuela Arcuri non affronta l'argomento della separazione in maniera diretta, ma comunque le sue parole nel video che ha pubblicato su Instagram non lasciano spazio a dubbi. "Mi avete dato un grande supporto e un grande coraggio", dice ai follower ringraziandoli per i tanti messaggi di supporto. Poi, a sorpresa, presenta loro una delle "cose più belle di questo periodo": è Balù, un tenerissimo barboncino che nel filmato social coccola con dolcezza. "Vi terrò aggiornati con altri video", promette.
Il settimanale Oggi è stato il primo a parlare della rottura tra Manuela Arcuri e suo marito. La causa della separazione (si parla già di carte bollate) potrebbe essere un tradimento da parte di lui, visto che l'attrice ha scritto su Instagram: "E poi arriva il giorno in cui capisci che certe persone non meritano più niente. Perché potresti donare loro anche tutto il cuore, ma continuerebbero solo a deluderti". Tra i suoi post si legge anche: "Purtroppo questo giorno prima o poi arriva… Mi sono sempre fidata, ho creduto. Poi è arrivato quel giorno, ho aperto gli occhi e con amarezza ho capito. Oggi però sono pronta ad affrontare tutto". E poi ancora: "Chi ti ama veramente: non ti usa, non ti ferisce, non ti tradisce. Perché prima ancora di amarti, ti rispetta. Ma eliminato il buio che ci circondava, sarà tutto più luminoso! La rinascita è il periodo più bello che possiamo affrontare". Parole che lasciano poco spazio a dubbi.
Il matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco era stato celebrato nel luglio 2022 nel Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Una cerimonia sfarzosa, romantica e commovente, ben diversa da quella che la coppia aveva celebrato a Las Vegas nel 2013. La storia d'amore tra l'attrice e l'imprenditore è iniziata 15 anni fa e i due sono genitori di Mattia, oggi 11enne.
