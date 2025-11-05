Logo Tgcom24
La prima foto

Roberta Morise mamma bis, nato il secondo figlio da chef Bartolini

La showgirl ha dato alla luce il secondogenito, Geremia

05 Nov 2025 - 09:19
© Instagram

© Instagram

Fiocco azzurro in casa Bartolini-Morise! Roberta Morise è diventata mamma per la seconda volta. La conduttrice, 39 anni, ha dato alla luce il piccolo Geremia nella mattinata di lunedì 3 novembre. La lieta notizia è arrivata con un dolcissimo annuncio social firmato dallo chef pluristellato Enrico Bartolini: la minuscola manina del neonato appoggiata su quelle dei genitori. “Ieri mattina alle 8 in punto è arrivato Geremia. La sua vita è un dono, e io e la mamma non vediamo l’ora di viverla insieme”, ha scritto, lasciando trasparire tutta la gioia del momento.

La seconda gravidanza di Roberta Morise

  La showgirl aveva annunciato di essere in dolce attesa a maggio. Roberta aveva raccontato tutta la sorpresa e l’emozione provate nello scoprire di aspettare un altro bambino a poco più di un anno dalla nascita del primogenito, Gianmaria. “Lo desideravo, ma non pensavo che accadesse così in fretta”, aveva confidato con il sorriso. “Sono stata travolta dalle emozioni: stupore, paura, gioia. Guardavo Gianmaria così piccolo e non mi sentivo del tutto pronta, ma ora sono felice”. Una confessione dolce e sincera, che ha conquistato i fan e mostrato ancora una volta la naturalezza con cui la conduttrice vive la maternità.

Una famiglia che cresce

  Per la coppia si tratta del secondo figlio, dopo la nascita di Gianmaria nel maggio 2024. Un amore travolgente quello tra la showgirl e lo chef, che ha portato in pochi mesi a una splendida famiglia. Dopo essersi conosciuti nel 2023, Roberta ed Enrico hanno deciso di non perdere tempo: matrimonio da sogno in Toscana nell’agosto 2024 e ora il piccolo Geremia, arrivato a coronare un anno pieno di emozioni. Bartolini è papà anche di altri tre figli nati da una precedente relazione.

Un nome raro e pieno di significato

  Il nome scelto per il neonato, Geremia, ha incuriosito i fan della coppia: un omaggio alla tradizione, ma anche una scelta dal profondo valore simbolico. Significa “elevato da Dio”, un augurio di forza e saggezza per il nuovo arrivato. Con la nascita di Geremia, Roberta Morise e Enrico Bartolini si confermano una delle coppie più unite e affiatate del mondo dello spettacolo e dell’alta cucina italiana. Tra successi professionali e nuove gioie familiari, la loro favola d’amore continua a conquistare i social — un passo alla volta, e sempre con il sorriso.

Le foto dell'estate di Roberta Morise con il pancione

Sullo stesso tema