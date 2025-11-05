La showgirl aveva annunciato di essere in dolce attesa a maggio. Roberta aveva raccontato tutta la sorpresa e l’emozione provate nello scoprire di aspettare un altro bambino a poco più di un anno dalla nascita del primogenito, Gianmaria. “Lo desideravo, ma non pensavo che accadesse così in fretta”, aveva confidato con il sorriso. “Sono stata travolta dalle emozioni: stupore, paura, gioia. Guardavo Gianmaria così piccolo e non mi sentivo del tutto pronta, ma ora sono felice”. Una confessione dolce e sincera, che ha conquistato i fan e mostrato ancora una volta la naturalezza con cui la conduttrice vive la maternità.