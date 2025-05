Roberta Morise descrive Enrico Bartolini (si sono sposati lo scorso agosto in Toscana) con parole speciali: "È un papà meraviglioso, dolce, presente a 360 gradi, accudente, paziente, un po' come lo era il mio". La Morise quando ha scoperto di essere di nuovo in dolce attesa, a distanza di meno di un anno dall’arrivo del piccolo Gianmaria, ha avuto reazioni opposte: "Io sono stata assalita dalle sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria così piccino. Da quando è nato mi sono dedicata esclusivamente a lui, alle sue esigenze, al suo benessere, mettendo da parte il lavoro in tv". "Non volevo trascurare lui e nemmeno Enrico - ha concluso la Morise - Sono per indole attenta, presente, temevo di non essere in grado di gestire tutto da sola e allo stesso tempo non volevo chiedere supporti".