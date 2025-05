Roberta Morise ed Enrico Bartolini al primo compleanno del figlio

E chissà che per Roberta Morise ed Enrico Bartolini la gioia non raddoppi presto? Secondo il settimanale Chi, ci sarebbe un secondo figlio in arrivo a breve, probabilmente maschio. Sono voci non confermate dalla coppia, che per il momento si limita a mostrarsi piena di gioia e amore. Il primo parto per la conduttrice non è stato semplice: "I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere" aveva scritto sui social annunciando la nascita del suo primogenito, il 24 maggio 2024. Tutto infatti è proseguito per il meglio e potrebbe essere già arrivato il momento di allargare la famiglia.