Roberta Morise svela il nome del secondo bebè da chef Bartolini

Con una serie di scatti social in cui sfoggia il pancione, Roberta Morise svela il nome scelto per il bebè che aspetta. Dopo Gianmaria, che ha appena compiuto un anno, il secondo figlio della conduttrice e di chef Enrico Bartolini nascerà a novembre e si chiamerà Enea. La futura mamma è raggiante negli scatti social in cui posa in riva al mare con il ventre nudo e un sorriso irresistibile.