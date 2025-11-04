Francesca Rocco e Giovanni Masiero spiegano che l'amore che li legava ha cambiato forma. Non sono più innamorati ma sono amici e complici: "Anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia" hanno scritto sui social. "E dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento". Una decisione maturata nel tempo, per gradi: "Abbiamo guardato il nostro rapporto con lucidità e con tenerezza, abbiamo ascoltato le nostre emozioni, osservato chi siamo quando siamo insieme e chi diventiamo quando siamo lontani. Abbiamo avuto il coraggio di chiederci cosa ci fa bene, cosa ci ferisce, e quanto spesso la paura del giudizio degli altri ci impedisca di essere veramente liberi" spiegano.