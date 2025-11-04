Dopo 11 anni insieme e due figlie, i due hanno deciso di separare le loro strade: "L'inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo"
© IPA
Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno annunciato la separazione con un post congiunto pubblicato su Instagram. I due si sono conosciuti nel 2014, quando entrambi erano coinquilini nella casa del "Grande Fratello". Si sono sposati nel 2016, l'anno successivo è nata Ginevra seguita nel 2021 da Beatrice. Un sentimento profondo e intenso il loro, che ora è arrivato al capolinea. "Dentro di noi qualcosa stava cambiando.... L'amore si è spento", hanno scritto. Un epilogo che però non è uno strappo: "Siamo amici… siamo complici" fanno sapere e aggiungono: "Separarsi non è un fallimento".
L'annuncio della separazione di Francesca Rocco e Giovanni Masiero è arrivato inaspettato, a corredo di una serie di scatti che risalgono a quando il loro amore è iniziato. "Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore", hanno scritto per dare l'annuncio ai follower. "E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo", proseguono.
Francesca Rocco e Giovanni Masiero spiegano che l'amore che li legava ha cambiato forma. Non sono più innamorati ma sono amici e complici: "Anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia" hanno scritto sui social. "E dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento". Una decisione maturata nel tempo, per gradi: "Abbiamo guardato il nostro rapporto con lucidità e con tenerezza, abbiamo ascoltato le nostre emozioni, osservato chi siamo quando siamo insieme e chi diventiamo quando siamo lontani. Abbiamo avuto il coraggio di chiederci cosa ci fa bene, cosa ci ferisce, e quanto spesso la paura del giudizio degli altri ci impedisca di essere veramente liberi" spiegano.
"Il nostro amore è nato sotto 150 telecamere, e forse per questo oggi ci sembra naturale raccontare anche questa parte del nostro cammino. Non per spettacolarizzare, ma per rispetto della verità e di chi ci ha voluto bene fin dall’inizio" hanno aggiunto Francesca Rocco e Giovanni Masiero. Il rispetto e l'affetto restano tra loro, ma alla fine hanno dovuto guardare in faccia la realtà: "Abbiamo trovato la forza di dire 'basta', ma con lo stesso amore con cui, un giorno, ci siamo detti 'per sempre'". Cosa riserverà loro il futuro non lo possono prevedere, ma di una cosa si dicono certi: "Sappiamo che se uno dei due avrà bisogno dell’altro, in un momento di difficoltà o per una gioia da condividere, ci saremo. Perché così fanno le persone che si sono amate davvero, e che insieme hanno dato al mondo due vite meravigliose".