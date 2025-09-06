la settimana delle stelle

Stefano De Martino e Caroline Tronelli fanno sul serio insieme: le ultime foto dalle vacanze sono infuocate e i due sono stati avvistati insieme dal ginecologo: bebè in arrivo? Anche Belen Rodriguez scalda il gossip di inizio settembre, concedendosi un bagno notturno in mare e poi facendosi paparazzare con la presunta nuova fiamma. Michelle Hunziker parla pubblicamente del suo amore per Nino Tronchetti Provera e anche per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice tutto procede a gonfie vele. Fedez e Giulia Honegger sono più affiatati che mai e condividono scatti intimi e tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta sembra che le nozze siano sempre più vicine. Si mette male invece per Andrea Delogu, che pare abbia interrotto la storia con Luigi Bruno.