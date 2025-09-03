© Tgcom24
Baci, coccole e allenamenti per la coppia nata in tv un anno fa
Dopo le vacanze a Capri, in Sicilia e in Puglia, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si concedono ancora una fuga d’amore al mare. A Portofino la conduttrice e il maestro di ballo si regalano baci, abbracci, sorrisi e anche un lungo allenamento prima di rientrare in città e dedicarsi agli impegni professionali.
A luglio girava voce che la storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice fosse giunta al capolinea colpa di un’assenza di coppia sui social. In realtà lui era tornato a lavorare a Londra nello spettacolo “Together Again”, ma lei non ha mai smesso di commentare le sue foto. Ora gli scatti di “Chi” lasciano pochi dubbi: Bianca e Giovanni sono pazzi l’una dell’altro. Prendono il sole nel Tigullio, mangiano, si rilassano, si allenano per i vicoli senza mai perdersi di vista. Bianca e Giovanni mostrano un fisico perfetto e fermi non restano mai.
L’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è sbocciato in tv ballando appassionatamente insieme. Per ricordare la vittoria in pista si sono fatti un tatuaggio con la data dell’evento 21/12/2024 (subito dopo sono partiti per le vacanze di Natale a Bitonto insieme) e da allora hanno allungato il passo. Dopo un’estate a suon di viaggi al sapore di luna di miele, ora non resta che danzare in coppia verso le nozze.
