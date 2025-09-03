A luglio girava voce che la storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice fosse giunta al capolinea colpa di un’assenza di coppia sui social. In realtà lui era tornato a lavorare a Londra nello spettacolo “Together Again”, ma lei non ha mai smesso di commentare le sue foto. Ora gli scatti di “Chi” lasciano pochi dubbi: Bianca e Giovanni sono pazzi l’una dell’altro. Prendono il sole nel Tigullio, mangiano, si rilassano, si allenano per i vicoli senza mai perdersi di vista. Bianca e Giovanni mostrano un fisico perfetto e fermi non restano mai.