Guaccero e Pernice, vincitori nel ballo e in amore Bianca Guaccero, 43 anni (ne compirà 44, il 15 gennaio) e Giovanni Pernice, 34, il suo maestro di ballo che in questi mesi è diventato anche il suo fidanzato, sono pazzi l’una dell’altro. “L’amore rende più belli e solari. Certo ha contato l’amore. L’unione sentimentale tra me e Giovanni ha dato uno spessore in più al lavoro. Ma non è stato facile gestire i due piani. Se non ci trovavamo d’accordo su un aspetto del ballo, stavamo arrabbiati magari una giornata intera... ma comunque un piano ha aiutato l’altro: l’amore entrava nel ballo e il ballo entrava nell’amore” ha detto la Guaccero commentando questi primi mesi insieme.