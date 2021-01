Bianca Guaccero: "A 40 anni ho tre vite da raccontare" Instagram 1 di 15 Instagram 2 di 15 Instagram 3 di 15 Instagram 4 di 15 Instagram 5 di 15 Instagram 6 di 15 Instagram 7 di 15 Instagram 8 di 15 Instagram 9 di 15 Instagram 10 di 15 Instagram 11 di 15 Instagram 12 di 15 Instagram 13 di 15 Instagram 14 di 15 Instagram 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Al primo provino senza mia madre non mi sarei mai presentata. Sono stata scelta, tra 900 ragazze, per il film 'Terra bruciata' con Raoul Bova e Giancarlo Giannini. Anche se non mi tiro mai indietro quando c’è da stare al centro dell’attenzione, nel profondo sono timida e recitare mi fa superare ogni insicurezza", spiega a proposito dell'inizio della sua carriera di attrice.

La maternità è stata un'altra tappa importante del suo percorso. Tre anni fa ha avuto Alice dal regista Dario Acocella, con cui ha vissuto un'intensa storia d'amore ormai finita. "Alice mi ha permesso di conoscermi meglio, dandomi una nuova prospettiva di vita", ha detto Bianca.

Ora che ha raggiunto i 40 anni, la Guaccero è consapevole e sicura di sé. "Sono esigente, testarda, vedo il mondo con i miei occhi e la mia sensibilità e spero che lo stesso sguardo l’abbiano le persone che mi stanno accanto. L’amore? Non cerco a tutti i costi un fidanzato, ma spero di incontrare una persona con la quale condividere un amore semplice, spontaneo, maturo", svela.

Sui social ha festeggiato la ricorrenza con un lungo post dedicato ai follower, per ringraziarli della stima che le dimostrano sempre. Radiosa, con in mano una torta mentre spegne le candeline, scrive: "Grazie ragazzi! È da ieri che piango per l’emozione! Non ho dormito stanotte come se la vita improvvisamente mi fosse piombata tutta addosso! Come se improvvisamente il tempo si fermasse a farmi guardare quante cose siano successe in questi 40 anni! Ancora non ci credo! Ma la cosa più bella che ho costruito è l’affetto... che mi regalate ogni singolo giorno! Sono i miei tantissimi amici cari sparsi per tutta l’Italia! Voi mi date sempre la forza per andare avanti col sorriso! Perché questa è la vera ricchezza della vita!"

