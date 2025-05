Bianca Guaccero e Giovanni Pernice ai Caraibi, che fuga d’amore!

Bianca Guaccero è stata per alcuni anni single dopo la fine della sua relazione con Dario Acocella, padre di sua figlia Alice. La conduttrice tv ha avuto poche relazioni sentimentali, ma tutte durature. La passione per Giovanni Pernice è scoppiata durante il programma di Milly Carlucci ma per diverso tempo i due hanno vissuto una storia a distanza: lei impegnata per lavoro in Italia e lui a Londra. Appena hanno del tempo libero lo trascorrono insieme, raggiungendosi a vicenda. Ora insieme sono partiti per una vacanza bollente.