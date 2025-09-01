Andrea Delogu torna single, è finita con Luigi Bruno

Il modello e attore è più giovane della conduttrice di diciassette anni
Storia d’amore finita per Andrea Delogu e Luigi Bruno: la conduttrice e il modello si sono detti addio dopo quattro anni insieme. Lo anticipa il settimanale “Chi” nel numero in edicola da mercoledì. Delogu e Bruno si erano fidanzati un anno dopo la fine del matrimonio di Andrea con l’attore Francesco Montanari (che a giugno è convolato a nozze con Federica Sorino), sposato nel 2016.
"Quanto è complicato mentalmente questo periodo per te da 1 a 10, Andrea?", ha scritto sui social Delogu fornendo una risposta affermativa. Se sul piano professionale va tutto a gonfie vele con nuovi progetti in partenza per la conduttrice tv, sul lato sentimentale non si può dire lo stesso. E’ la stessa Delogu a confermare le voci: dopo una crisi cominciata da qualche tempo, ora la coppia è al capolinea.
Andrea Delogu ha sempre parlato apertamente con i fan raccontando anche i momenti difficili, come quando ha sofferto di depressione ma ne è uscita grazie alla terapia oppure ricordando la sua infanzia con i genitori a San Patrignano. Con Luigi Bruno era rifiorita, aveva voltato pagina dopo il dolore per il matrimonio concluso con Montanari e la differenza di età tra lei e il compagno – di 17 anni più giovane - non era mai stata un problema. La Delogu, 43 anni, ha sempre mostrato grande consapevolezza e maturità: “Non mi sono mai sentita così forte e sexy” aveva detto. Ora riparte da single più grintosa che mai.
Commenti (0)