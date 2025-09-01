Andrea Delogu torna single, è finita con Luigi Bruno

Storia d’amore finita per Andrea Delogu e Luigi Bruno: la conduttrice e il modello si sono detti addio dopo quattro anni insieme. Lo anticipa il settimanale “Chi” nel numero in edicola da mercoledì. Delogu e Bruno si erano fidanzati un anno dopo la fine del matrimonio di Andrea con l’attore Francesco Montanari (che a giugno è convolato a nozze con Federica Sorino), sposato nel 2016.