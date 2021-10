Nuovo amore per Andrea Delogu: lui è Luigi Bruno

Leggi Anche Andrea Delogu da favola, tutta nuda nel bosco

Fisico scolpito, occhi scuri e intriganti, labbra carnose: è questo l'identikit di Bruno, il modello che ha colpito al cuore la Delogu. Il loro bacio sulle pagine della rivista non lascia spazio a dubbi ma loro mantengono il silenzio. Lui sulla pagina social posta per lo più scatti professionali, in posa per campagne di brand prestigiosi. Ma in una delle poche immagini "private", che risale al 18 settembre, c'è uno scambio con la conduttrice. Luigi è al cinema (alla presentazione di un film a cui ha partecipato anche lei) e scherza sulla sua somiglianza con il personaggio di un cartoon. "Sì, ero in incognito" scrive postando le sue foto accostate al personaggio di animazione. "Rido. Genio", è la replica di Andrea. "Lo so", le risponde lui. Poche battute, ma che testimoniano un certo feeling.

La Delogu è stata legata a Montanari dal 2016 ai primi mesi di quest'anno. Sulla rottura non hanno mai rilasciato dichiarazioni e commenti. A lei è stato attribuito un flirt con Stefano De Martino, ampiamente smentito dai diretti interessati. Il bacio con Bruno però è sotto gli occhi di tutti...

