Addio tra Andrea Delogu e Francesco Montanari, colpa del lockdown

E pensare che Andrea e Francesco si sono sposati non una, ma ben due volte. La prima nel 2016, dopo tre anni di amore, con rito civile a Roma. Un mese dopo una nuova cerimonia, con la sposa scatenata che cantava "T'appartengo" di Ambra Angiolini allo sposo. Sembravano pazzi l'uno dell'altra, almeno stando agli apprezzamenti che la conduttrice e l'attore non lesinavano mai sui social.

E' pur vero che tra loro non sempre è stato tutto rose e fiori. Già in passato la Delogu aveva confessato: "Sono sicura che mi abbia tradita", salvo poi rimangiarsi tutto spiegando che voleva solo vendicarsi dopo una lite. Nel 2018 sempre Andrea aveva rivelato di aver salvato in extremis il matrimonio per ben due volte, grazie all'aiuto dello psicologo. E se è vero che, non c'è due senza tre...

