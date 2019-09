Andrea Delogu e la pancera salvalinea: "Non credete a quello che vedete in tv"

Con un post su Instagram Andrea Delogu svela uno dei suoi segreti di bellezza. La conduttrice posa davanti allo specchio, la camicia sbottonata mette in bella vista la pancera. La foto è lo spunto per lanciare un messaggio alle sue follower: "Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata, con ore di trucco e parrucco, con vestiti cuciti alla perfezione addosso e con escamotage per compattare il tutto".

Un invito all'autoaccettazione, quello della Delogu, che ha colpito parecchi dei suoi follower: "Ieri ho postato questa foto nelle storie con la dida 'I love Pancerina' e ragazze, mi avete scritto in tantissime stupite nel vedere che un asso nella manica sia proprio la guaina alla Beyoncé", ha scritto sui social. L'invito è quello a voler bene alle proprie forme, senza dover per forza essere uguali ai modelli proposti dai media: "Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un “costume”, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume". La cosa più importante è stare bene con se stesse, al massimo ricorrendo a qualche stratagemma ogni tanto: "Se mi piace un abito e lo voglio mettere opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite", ha concluso.