la settimana delle stelle

Achille Lauro è stato paparazzato con Celeste Dalla Porta a Milano, e le immagini sembrano confermare le voci sulla love story in corso. Si mormora anche di un legame speciale tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, beccati insieme a Spoleto, ma chissà se sono solo chiacchiere e una semplice amicizia non sia stata scambiata per qualcosa di più. Non c'è dubbio invece sull'amore di Ilary Blasi e Bastian Muller, romantici a Parigi con tanto di dichiarazione sentimentale. Veronica Peparini e Andreas Muller hanno coronato il loro sogno con le nozze, e Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno annunciato l'imminente arrivo di un bebè. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono in controtendenza: tra tanti vip innamorati, loro hanno annunciato la rottura dopo 17 anni insieme.