la settimana delle stelle

Dalle nozze di Veronica Peparini e Andreas Muller all'addio di Filippo Bisciglia e Pamela Camassa
Achille Lauro è stato paparazzato con Celeste Dalla Porta a Milano, e le immagini sembrano confermare le voci sulla love story in corso. Si mormora anche di un legame speciale tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, beccati insieme a Spoleto, ma chissà se sono solo chiacchiere e una semplice amicizia non sia stata scambiata per qualcosa di più. Non c'è dubbio invece sull'amore di Ilary Blasi e Bastian Muller, romantici a Parigi con tanto di dichiarazione sentimentale. Veronica Peparini e Andreas Muller hanno coronato il loro sogno con le nozze, e Paulo Dybala e Oriana Sabatini hanno annunciato l'imminente arrivo di un bebè. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono in controtendenza: tra tanti vip innamorati, loro hanno annunciato la rottura dopo 17 anni insieme.
LUNEDI' 29 SETTEMBRE
Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alle sfilate di Milano, sono una coppia?
Ilary Blasi e Bastian Muller, dichiarazione d’amore a Parigi
MARTEDI' 30 SETTEMBRE
Tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa amore finito dopo 17 anni insieme
Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, tutto sulle nozze
MERCOLEDI' 1 OTTOBRE
Raoul Bova e Beatrice Arnera beccati insieme a Spoleto
Paulo Dybala diventa papà, Oriana Sabatini è incinta. Ecco svelato il sesso del bebè
GIOVEDI' 2 OTTOBRE
Taylor Mega si sottopone al prelievo degli ovuli: “Momento di sconforto e di speranza”
Antonino Spinalbese beato tra le Rodriguez: è ancora fidanzato con la sosia di Belen
VENERDI' 3 OTTOBRE
Commenti (0)