Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, tutto sulle nozze

Dopo il rito civile di luglio, la coppia ha celebrato nuovamente l'unione con tanti ospiti e una cerimonia da sogno
Finalmente è arrivato il giorno delle nozze per Veronica Peparini e Andreas Muller, ed è stato romantico proprio come lo avevano immaginato. Dopo il rito civile celebrato a luglio in forma privata, i due hanno voluto festeggiare con tanti amici in una location strepitosa alle porte di Roma. Pare che tra gli ospiti all'evento ci fosse anche Maria De Filippi: del resto è stato proprio grazie a lei che si sono conosciuti ad "Amici".
Veronica Peparini e Andreas Muller hanno condiviso sui social un'unica foto del giorno del sì: quella di un bacio romantico e appassionato. E' stata la pagina Instagram di "Verissimo" a mostrare maggiori dettagli, con il video degli sposi all'altare, delle piccole Penelope e Ginevra (le gemelline della coppia) accompagnate per mano da Daniele e Olivia (i figli che la coreografa ha avuto dall'ex marito), della torta a 9 piani, del primo ballo degli sposi. Pare che la musica abbia avuto un ruolo centrale, con una playlist che ha raccontato il loro percorso fin dai tempi in cui lei era insegnante e lui allievo di "Amici". Tra le canzoni confermate ci sono “Another Love” di Tom Odell e “Kissing You” di Des’ree.
Prima delle nozze, Andreas Muller ha emozionato Veronica Peparini con una serata romanticissima. Il ballerino si è presentato sotto casa della coreografa con microfono e musicisti al seguito per intonare, come da tradizione, alcune canzoni dedicate alla futura sposa. Lei, affacciata al balcone, era emozionatissima e alla fine la coppia si è stretta in un abbraccio con le due bambine.
Ne hanno fatta di strada insieme Veronica Peparini e Andreas Muller da quando si sono conosciuti ad "Amici". Lui si è presentato nel 2015 ma, ritiratosi a causa di un infortunio, ha ritentato l'anno successivo e ha vinto. Con la sua insegnante è nata prima un'intesa professionale che poi si è trasformata in un legame sentimentale intenso e profondo. Sono spesso stati criticati per la differenza d'età, lei ha 54 anni e lui 28, ma loro non si sono lasciati condizionare dalle chiacchiere. A marzo 2023 sono diventati genitori di Ginevra e Penelope e a luglio 2025 si sono uniti in matrimonio civilmente, prima di fare il bis nel giorno più romantico.
