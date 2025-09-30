Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati, tutto sulle nozze

Ne hanno fatta di strada insieme Veronica Peparini e Andreas Muller da quando si sono conosciuti ad "Amici". Lui si è presentato nel 2015 ma, ritiratosi a causa di un infortunio, ha ritentato l'anno successivo e ha vinto. Con la sua insegnante è nata prima un'intesa professionale che poi si è trasformata in un legame sentimentale intenso e profondo. Sono spesso stati criticati per la differenza d'età, lei ha 54 anni e lui 28, ma loro non si sono lasciati condizionare dalle chiacchiere. A marzo 2023 sono diventati genitori di Ginevra e Penelope e a luglio 2025 si sono uniti in matrimonio civilmente, prima di fare il bis nel giorno più romantico.