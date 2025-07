Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati con rito civile. Sui rispettivi profili social, oltre che sul quello di VerissimoTv, i due neo sposi hanno postato alcuni scatti, che li ritraggono, sorridenti e innamorati, mentre si baciano e posano con le loro due figlie, Penelope e Ginevra, in braccio. Il matrimonio con rito religioso, in chiesa, si terrà il 29 settembre, ma fino ad allora la coreografa e il ballerino sono ufficialmente una coppia per lo Stato italiano.