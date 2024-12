Veronica Peparini e Andreas Muller, proposta di matrimonio dietro le quinte de "La Talpa"

"Abbiamo messo al mondo due meraviglie che si chiamano Penelope e Ginevra e oggi voglio fare un passo in avanti nella nostra relazione", sono state le parole del ballerino prima di inginocchiarsi per chiedere la mano. "Mi avevano tolto gli anelli per un gioco e mai mi sarei aspettata questa proposta", spiega la coreografa. "Siamo partiti per fare un gioco e paradossalmente abbiamo avuto più tempo per stare insieme rispetto a casa", aggiunge Muller.