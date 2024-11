"La Talpa", Lucilla Agosti si svela: "Sono io la Talpa"

"Qual è stata la cosa più difficile?", chiede Diletta Leotta a Lucilla Agosti. "Non poter entrare nel gruppo per paura che qualche cosa trapelasse da me, quindi dover essere sempre in controllo, anche se poi mi lasciavo andare o cercavo di fare qualche cosa che potesse far percepire il mio carattere, la mia struttura. Ero però sempre concentrata sul punto e dover manomettere la missione del gruppo mi preoccupava una spaccatura interiore profondissima", racconta la Talpa. "C'è stato un momento in cui pensavi di non farcela?", le domanda la conduttrice. "Sì, nella discussione con Veronica mi sono sentita terribilmente sola e ho detto: 'se iniziamo già così, non riusciamo ad arrivare fino alla fine'. Poi, però, mi sono auto supportata e mi sono ricordata che ho vissuto ben di peggio e che questa era un'avventura che dovevo vivere e portare avanti", confessa Lucilla. E aggiunge rivolgendosi agli altri concorrenti: "È stato davvero difficile, ve lo volevo dire col cuore. Sabotare i giochi e togliermi da un contesto in cui in realtà volevo essere è stata la parte più difficile. Mi sono sentita sola, ma è un’esperienza che mi ha dato tanto".