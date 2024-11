Gran finale per "La Talpa": trionfa Alessandro Egger e la talpa era...

Per Alessandro Egger l'esperienza è stata importante non solo per il risultato finale, ma anche dal punto di vista umano. Il modello ha infatti instaurato con gli altri concorrenti del cast rapporti spesso molto profondi e intimi. A partire da Marina La Rosa, con cui ha parlato a cuore aperto delle proprie vicende familiari, ma non solo. "Non mi aspettavo di creare un rapporto così profondo con tutti i concorrenti - ha detto Egger -. Inizialmente con Marco Melandri, con cui condividevo il senso dell’umorismo. Con Gilles Rocca ho instaurato il tipico rapporto fratello maggior e minore: amore e odio. Poi Orian Ichaki, perché come me ama ridere".