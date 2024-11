MYSS Keta supersexy per il lancio del nuovo album

A marzo 2025 avrà inizio il suo nuovo tour, prodotto da Thaurus per l`Italia e Buback Tonträger GmbH per l`Europa. Si parte il 1° marzo dal Trabendo di Parigi (FR), per poi proseguire il 2 marzo al Melkweg di Amsterdam (NL), il 7 marzo all`Hotel Shanghai di Essen (DE), l`8 marzo all`O2 Academy Islington di Londra (UK), il 12 marzo dal Flex di Vienna (AT), il 14 marzo dall`Im Wizemann di Stoccarda (DE) e il 15 marzo dall`Huxleys di Berlino (DE). Sarà poi la volta dei club italiani, il 5 aprile al Cieloterra di Roma, continuando l`11 aprile al Link di Bologna, il 12 aprile all`Hall di Padova, il 21 aprile all`Eremo di Molfetta (BA), il 24 aprile al Tenax di Firenze, per poi concludere l`8 maggio all`Alcatraz di Milano.